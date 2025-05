Şile Belediye Başkanı Kabadayı'dan 1 Mayıs Mesajı

(İSTANBUL) - Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla belediye personeline seslenerek, "Sizler, Şile'mizin her sokağında, her mahallesinde, gece gündüz çalışan, ilçemizin güzelleşmesi için emek veren emekçileri, gizli kahramanlarısınız. Biz biliyoruz ki bir kenti, planların projelerin yanı sıra o projelere can veren emekçiler ayağa kaldırır" dedi.

Başkan Kabadayı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajında, ilçenin dört bir yanında özveriyle görev yapan işçi ve çalışanlara teşekkür ederek, emeğin ve dayanışmanın toplumsal değerine dikkati çekti.

Kabadayı konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli emekçi kardeşlerim, kıymetli çalışma arkadaşlarım, bugün 1 Mayıs, emeğin, alın terinin, dayanışmanın ve birlikte üretmenin günü. Sizler, Şile'mizin her sokağında, her mahallesinde, gece gündüz çalışan, ilçemizin güzelleşmesi için emek veren emekçileri, gizli kahramanlarısınız. Biz biliyoruz ki bir kenti, planların projelerin yanı sıra o projelere can veren emekçiler ayağa kaldırır. Sizin emeğiniz, alın teriniz, bu kente kattığınız değer, bizim için çok kıymetli. Emeğin kutsallığı, işçinin onurlu mücadelesi her zaman başımızın tacıdır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü yürekten kutluyor, sağlıkla, huzurla ve hep birlikte daha güzel yarınlarda buluşmayı diliyorum. Hepinize, Şile'mize kattığınız değer, verdiğiniz emekler için sonsuz teşekkür ediyorum."

Kabadayı, konuşmasının sonunda tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak; sağlık, huzur ve umut dolu yarınlar diledi. Ayrıca, Şile Belediyesi olarak emekçilerin haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi doğrultusundaki çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.