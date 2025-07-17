Şile Belediye Meclisi 21 Temmuz'da Toplanıyor - Son Dakika
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Şile Belediye Meclisi 21 Temmuz'da Toplanıyor

17.07.2025 21:49
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İstanbul Valiliği, görevden uzaklaştırılan başkan için Şile Belediye Meclisi'ni toplayacak.

İSTANBUL Valiliği, Şile Belediye Meclisinin başkan vekilini seçmek üzere 21 Temmuz Pazartesi günü toplanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıklamasının ardından İstanbul Valiliği, Şile Belediye meclisinin başkan vekilini seçmek üzere 21 Temmuz Pazartesi günü toplanacağını açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; Şile ilçe Belediye Başkanı Özgür KABADAYI; İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarihli ve 2025/824 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 14.07.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Şile ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Özgür Kabadayı, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Şile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şile Belediye Meclisi 21 Temmuz'da Toplanıyor - Son Dakika

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