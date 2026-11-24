Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 53 sanığın yargılandığı Şile Belediyesi davasının 10. günü tamamlandı. İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tanıkların dinlenmesine devam edildi. Sanatçı Sıla Gençoğlu ve BaBa ZuLa grubunun üyesi Ümit Adakule de duruşmada dinlenen tanıklar arasında yer aldı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 53 sanığın yargılandığı Şile Belediyesi davasının ilk duruşmasının 6 Kasım'da tamamlanmasının ardından dün ikinci duruşmanın yapılmasına başlanmıştı. Bugün, ikinci duruşmanın ikinci gününde de tanıkların dinlenmesine devam edildi.

GİZLİ TANIK 'KALKAN' DİNLENDİ

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kartal Adliyesi'nde yer alan konferans salonunda görülen duruşma Şile Belediyesi iddianamesinde "Kalkan" kod adıyla yer alan ve beyanları çok sayıda eylemde delil olarak gösterilen gizli tanığın SEGBİS üzerinden dinlenmesiyle başladı.

İddianamede "Kalkan"ın "Belediye başkan yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak imar müdürü Aslı Kotan, ruhsat şefi Evren Buçhan ve belediyede görevli olmayan ancak sürekli belediye başkan yardımcısının yanında gezen ve belediyede rahatça hareket eden avukat Ali Şafak getirildi. Bu ekibin gelmesiyle Şile'de ruhsat işleri aksamaya başladı. Hatta durma noktasına geldi. Bu gelen ekip rüşvet almadan hiçbir projeyi onaylamaz ve ruhsatı vermez hale getirdiler" ifadelerine yer verilmişti.

İFADESİNİN GENEL DUYUMLARA DAYANDIĞINI SÖYLEDİ

'Kalkan'a ruhsatların durma noktasına geldiği ifadesi için "Genel bir ifade" dedi. İfadesinin genel duyumlara dayandığını söyleyen, verilmeyen ruhsatlarda eksiklik olup olmadığını, verilmemesinin neden kaynaklandığına ilişkin de bilgisinin bulunmadığını belirtti. İddiaların araştırılması için adliyeye başvurduğunu söyledi.

Bir sanık avukatı 'Kalkan'ın savcılık ifadesinde Evren Buçan'ın soyadının, kendisi de tanık olarak ifade veren Ali Bayram Üst'ün soruşturma harici aldığı ses kaydı ve fotoğrafları savcılığa teslim eden Erdoğan Açar'ın ifadesindeki gibi "Buçhan" şeklinde yazıldığına dikkat çekerek Kalkan'a başka birinin yönlendirmesiyle mi ifade verdiğini sordu. Kalkan ifadesinin kendine ait olduğunu savundu.

Bir diğer avukat ise Kalkan'a, "Şile'deki bir konuyla ilgili Şile'de bir adliye varken bu konuların araştırılmasını Kartal'daki adliyeden niye talep ettiniz? Niye Şile Adliyesine gitmediniz?" sorusunu yöneltti. Kalkan soruya yanıt vermek istemediğini söyledi.

AHMET ATIŞ DİNLENDİ

İş sahiplerinin iskan ve ruhsat işlemlerinin menfaat beklentisiyle geciktirildiği iddialarına ilişkin dönemin iskan şefi olan ve belediyeye operasyonun ardından yapılan görevlendirmeyle İmar ve Şahircilik Müdürlüğü görevine getirilen Ahmet Atış tanık olarak dinlendi. Süreçlerdeki gecikmelerde kasti bir durum olduğu iddiasına katılmadığını beyan eden Atış, gecikmelerin birikmiş dosyalardan kaynaklanan yoğunluk ve personel eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

"GÖNÜLLÜK ESASINA GÖRE BU KARTLAR ÖNCEKİ DÖNEMDE DE ALINIYORDU"

İskan süreçlerine ilişkin menfaat talebinde bulunulduğuna şahit olmadığını, kendisine bu yönde bir talimat da verilmediğini beyan eden Atış, "Kart geldi iskanı ver ya da kartlar gelmedi iskanı verme gibi bir durumu bana kimse söylemedi" dedi. Atış konuya ilişkin, "Ben hiçbir zaman zorla kart alınmasına şahit olmadım. Önceki dönemde de kart alınıyordu başkanım. Yani gönüllülük esasına göre bu kartlar önceden de alınıyordu. Özgür Başkan'dan önceki dönemde..." şeklinde konuştu.

Atış'a, hiç bir eksiğinin bulunmamasına rağmen iskan belgesinin verilmediğini iddiasıyla dönemin belediye yetkililerine suçlamalar yönelten Murat Delen'in projesi de soruldu. Atış konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Raportörken inşaata ben de gittim. Benim imzam yok ama, yeni başlayan bir arkadaşımız vardı. O da işleyişleri öğrensin diye tutanağı kendisi tuttu. Ben de ona refakat ettim. Burada çatının kaldırılıp teras haline getirilmesi söz konusuydu. Aykırılık vardı. Bu şekilde mühür yapıldı buna bu yüzden. Sonrasında iskan almak istediler kendileri. Ben de iskan alamayacaklarını söyledim. Çatısını düzelttiğini söyledi ve mühürün kaldırılmasını istedi Murat Delen. Sonra ben de yapıyı gördüğüm için burası uygun değil dedim, hani nasıl mührü kaldıracağız? Ben bu konuyu, şefim Melih Bey ile birlikte Özgür Başkanım'a anlatmaya gittim. Özgür Başkan da bu şekilde zaten mührü kaldıramayacağımız, uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Ben de Murat Delen ile görüştüm. Çatıyı uygun hale getireceğini kendisi de söyledi. Uygun hale geldikten sonra burası iskan alıyor. İskan aldıktan sonra yine uygunsuz hale geri getiriyorlar çatıyı."

RUHSAT VE İSKAN SÜRECİNİ ANLATTI

Mahkeme başkanı aykırılık için tutanak tutulup tutulmadığı sorusu üzerine, tutanak tutulmadığını söyleyen Atış, "Hemen tutulması gerekir şu anda." yanıtını verdi. Tutanak tutulmamasının da iş yoğunluğundan kaynaklandığını savunan Atış, "Yapı Kontrol Müdürlüğü kuruldu. Kaçak yapı ve iskan birimi benden ayrılıyor. Ben daha çok harita ve ruhsat birimine yoğunlaşınca yani gidip bakma gereği de duymadım. Ama şu anda gidilse işlem yapılır oraya. İş yoğunluğu diyebiliriz başkanım, şu an kaçak yapıda 2-3 kişi var personel olarak." dedi.

Belediyede iskan süreçlerinin son durumunun sorulması üzerine Atış, "Şu an toparlamaya çalışıyoruz. Tabi eskiden kalan dosyalar vardı. Onlar da talebe göre yine çıktı. Mesela bazı dosyalar var 7-8 aydır bekliyor. Onlara biz eksiğini yazıyoruz. Ama iki eksiği var diyelim sahibi bir eksiğini getiriyor evrak olarak. Hani çıksın diye, ama çıkmıyor o dosya. Biz yine eksik olarak yazıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Atış, ruhsat sürecinde de Evren Buçan'ın belediyede çalıştığı dönemde uyguladığı Avan Kurulu uygulamasını sürdürdüklerini söyledi. Atış Avan Kurulu'nun amacına ilişkin, "Gözden hiçbir şey kaçmasın diye başkanım. Bütün mimarlar, mühendisler oturuyoruz. Avan Kurulunda bu dosyaları tek tek inceliyoruz. Herkes fikrini beyan ediyor. Bir kişi bakmış olsa belki gözden kaçma ihtimali olur diye." şeklinde anlattı.

SILA GENÇOĞLU DİNLENDİ

Duruşmanın devamında dosyada yer alan eylemlerden olan Şile Bezi Festivali'ne ilişkin belediye çalışanları ve festivalde sahne alan sanatçılar ile menajerler dinlendi. Sanatçı Sıla Gençoğlu ve BaBa ZuLa grubunun üyesi Ümit Adakule de duruşmada dinlenen tanıklar arasında yer aldı. Mahkeme başkanı sanatçılara yetki belgelerine ve festival dolayısıyla aldıkları ücretlere ilişkin sorular yöneltti.

Koşan Adam isimli organizasyon firmasının sahibi olan tutuklu sanık Berkant Acil, Adakule'ye yönelttiği soruyla savcılıkta konuyla ilgili sorunun yöneltiliş şekline dikkat çekti. "Bu kadar para alınmış, sizin elinize bu kadar para geçti mi şeklinde soruluyor. Savcılık size şu bilgiyi vermiyor ama değil mi bu kadar paranın içinde ses, ışık, jenaratör, güvenlik, ulaşım, konaklama, yeme içme var demiyor ama değil mi? Sadece bu kadar fatura kesildi, sizin elinize bu kadar geçmiş diye soruyor, öyle midir?" diye sordu. Adakule de Acil'in ifadelerini doğruladı.

Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşma akşam saatlerinde sona erdi. Duruşmanın görülmesine yarın devam edilecek.