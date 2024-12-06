Şile Belediyesi'nden İnternet Bağımlılığı Semineri

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(İSTANBUL)- Şile Belediyesi, internet bağımlılığının çocuklar üzerindeki risklerinin ve bu bağımlılıkla etkin mücadele yöntemlerinin ele alındığı "İnternet Bağımlılığının Olası Riskleri ve Çocuklarda İnternet Bağımlılığıyla Mücadele" adlı seminer düzenledi.

Şile Belediyesi, dijital çağın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve internet bağımlılığıyla mücadelede ailelere rehberlik etmek amacıyla önemli bir seminere ev sahipliği yaptı. "İnternet Bağımlılığının Olası Riskleri ve Çocuklarda İnternet Bağımlılığıyla Mücadele" başlığı altında gerçekleştirilen etkinlikte, dijital dünyanın olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için çözüm yolları tartışıldı.

"Çocuklarımızın gelişimini olumsuz etkileyebilecek riskler de barındırıyor"

Seminerin açılış konuşmasını yapan Şile Belediye Başkan Yardımcısı Berna Avcı, sunumunda çarpık ve plansız kentleşmenin çocukların sağlığı, eğitimi ve sosyal etkileşimleri üzerindeki olumsuz etkilerine değinirken, aynı zamanda internetin çocukların hayatındaki rolünü yeniden tanımlamanın önemine vurgu yaptı.

Avcı, "Dijital çağ, bizlere pek çok avantaj sunarken, doğru yönetilmediğinde çocuklarımızın gelişimini olumsuz etkileyebilecek riskler de barındırıyor. Hem dijital dünyayı hem de fiziksel çevremizi sağlıklı bir şekilde düzenlemek, hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Seminerde, Psikolog Kudret Öztürk, uzman klinik psikolog Özlem Yeltirik ve müfettiş Taner Eraslan gibi alanında uzman isimler, internetin çocuk gelişimi üzerindeki olası etkilerini detaylarıyla ele aldı. Çocukların dijital cihazlarla olan ilişkisini sağlıklı bir dengeye oturtmak için ebeveynlere pratik öneriler sunuldu.

Seminerde katılımcılarla, dijital risklere karşı farkındalığını artırmayı ve daha bilinçli yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen "İnternet Risklerine Ebeveyn Algısı" anketi de yapıldı. Şile Belediyesi'nin daha sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla düzenlediği etkinliklerin devam edeceği bildirildi.