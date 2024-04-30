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Şile'de 10 bin fidan, Filistinli şehitler için toprakla buluşturuldu

İSTANBUL - İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de şehit olan Filistinliler için, Türk Diyanet Vakfı tarafından '1 İyilik 1 Fidan' projesi kapsamında düzenlenen fidan dikim töreniyle Şile'de 10 bin fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de şehit olan Filistinliler için Şile'de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından '1 İyilik 1 Fidan' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün tahsis ettiği alana fidanlar dikildi. TDV İstanbul Gençlik Kolları, TDV İstanbul Kadın Kolları, TDV yurdu öğrencileri ve bağışçıların katılımıyla 10 bin fidanın toprakla buluşturulmasıyla Filistinli şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu.

Şile Müftüsü Necmi Ünsal, "Şile Müftülüğü olarak Türkiye Diyanet Vakfı faaliyetlerinden biri olan '1 İyilik 1 Fidan' faaliyetine katıldık. Gazze'de şehit olan kardeşlerimiz için oluşturulan fidan dikme alanındayız şu an. Amacımız Gazze konusundaki hassasiyetimizi ön plana çıkarmak. Bütün dünyanın Gazze'de ölen çocuklar için, kadınlar için, insanlar için duyarlı olmasını sağlamak" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Proje Sorumlusu Betül Şahin, "Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü olarak '1 İyilik 1 Fidan' projesi kapsamında bugün burada Gazze şehitlerimiz adına bir hatıra ormanı oluşturuyoruz. 10 bin fidandan oluşan hatıra ormanımızda bugün temsili fidan dikim töreninde gönüllülerimiz, öğrencilerimiz ve bağışçılarımızla birlikteyiz. İnşallah bu fidanların yeşerdiği büyüdüğü gibi Gazze zaferine de vesile olacak bir çalışma, farkındalık oluşur bu etkinlikte. İslam coğrafyası için vefat eden şehitlerimize rahmet ve minnetle dualarla bu fidanları dikmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin her biri bir fidanı dua ile toprakla buluşturuyor. Tüm mazlum coğrafyalarda zulüm gören, şehit olan kardeşlerimizin ruhuna değsin inşallah" diye konuştu.