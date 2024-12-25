Şile\'de 51 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

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ŞİLE, 75. Yıl Ortaokulu'nda 51 öğrenci, iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin sabah okul önünde dağıttığı sandviç, süt ve elmadan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül , "Maalesef bugün 75'inci yıl Ortaokulumuzda, 51 öğrencimiz dağıtılan kumanyalardan zehirlendi. Hastaneye sevk edildi. Çok şükür hayati tehlikeleri yok ama bir zehirlenme var. Doktorlarımız gerekli tedavilerini yapıyorlar. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde, gelen öğrencilere dağıtılmış. Bize gelen ilk bilgiler bu şekilde" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Şile 75.Yıl Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde okulun önüne gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait bir araçtan öğrencilere sandviç, süt, elma ve su dağıtıldı. Bir süre sonra ürünleri tüketen öğrencilerden bir kısmında mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin gelmesi üzerine okul yönetimi 112 acil servise haber verdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, rahatsızlanan 51 öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Öğrencilerin Şile Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

'BURADA İZİNLİ DAĞITIM OLMADIĞI İÇİN ŞAHİT NUMUNE YOK'

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Maalesef bugün Şile'mizde 75'inci yıl Ortaokulumuzda, 51 öğrencimiz dağıtılan kumanyalardan zehirlendi. Hastaneye sevk edildi. Çok şükür hayati tehlikeleri yok ama bir zehirlenme var. Böyle olunca da serum başta olmak üzere doktorlarımız gerekli tedavilerini yapıyorlar. Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde, öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok. Fakat dağıtılırken, çocukların yarım bıraktığı ve diğer yemeyen çocukların kumanyalarında İl Tarım Müdürlüğümüz numuneleri aldı. Bununla ilgili biz valilik olarak iki tane Milli Eğitim Müfettişimizi görevlendirdik konuyu araştırmak üzere, İl Tarım 'da kendi alanında. Zaten çocuklar zehirlendiği için hastanenin haberi oldu. Sağlığın kendi mekanizması işliyor. Tarım bununla ilgili, gıdayla ilgili denetimlerini yapıyor. Bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile'de dağıttı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde gelen öğrencilere dağıtılmış. Bize gelen ilk bilgiler, bizim gördüğümüz nokta bu" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY KONTROLÜNÜZ ALTINDA İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI'

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ise, "Her şey kontrolünüz altında idari süreç başlatıldı. Şu anda çocuklarımız müşahede altındalar. Sağlıkları için endişe ediyoruz. Çok önemli bir konu. Milli Eğitim'in veya Valiliğimizin izninde olan bir konu değil, dışarıda, okul dışında dağıtılan kumanyalardan dolayı bir durum. Velilerimizin de tedirginliği var. Şu anda arkadaşlarımız orada. Gerekli bütün önlemleri alıyorlar" dedi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İddialar üzerine konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İBB'nin sosyoekonomik dezavantajlı bölgelerde eğitim gören öğrencilere yönelik başlattığı Okul Beslenme Projesi, çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında her gün İstanbul genelinde 5 bin beslenme paketi dağıtılıyor. 25 Aralık 2024'te Şile 75. Yıl Ortaokulu'na ulaştırılan 500 paketin içeriğinde sandviç, 200 Mililitre Halk Süt, taze meyve, su ve kek ya da kuruyemiş bulunuyordu. Dağıtılan beslenme paketlerinin üretiminden dağıtımına kadar titiz bir denetim süreci yürütülüyor. Şile'deki dağıtım, bir gıda mühendisinin gözetiminde yapıldı ve her paket numune alımına tabi tutuldu. Paket içeriğinde son kullanma tarihi geçen ürün olmadığı gibi, üretim tarihleri yakın taze ürünler tercih edildi. Zehirlenme iddialarının ortaya çıkması üzerine alınan numuneler laboratuvarda detaylı incelemeye alındı. Öğrencilerin dağıtılan gıda paketinden zehirlenip zehirlenmediğine ilişkin tıbbi bir kesin bulgu bulunmuyor. Zehirlenme şüphesiyle ilgili tıbbi ve laboratuvar incelemeleri sürüyor. Söz konusu ürünlerin hem İBB hem de ilgili bakanlık yetkilileri tarafından teste tabi tutuldu. Kesin sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacak" ifadelerine yer verildi.