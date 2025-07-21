Şile'de Başkan Vekili Seçimi Gerçekleşti

Şile Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Meclis Üyesi Sacit Terzi Başkan Vekilliğine seçildi.

Şile Belediye Meclisi toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Coşkun başkanlığında Şile Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapıldı.

Mecliste, toplantının açık veya kapalı oturumla yapılması için oylama yapıldı.

Oylama sonucunda toplantının açık oturumla yapılması kararlaştırıldı.

Coşkun, konuşmasında, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığını söyledi.

Kabadayı'nın bu nedenle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığını dile getiren Coşkun, Şile Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere toplandıklarını dile getirdi.

Toplantıda, Cumhur İttifakı Grubunca Kaya Kocaman, CHP Grubu tarafından Sacit Terzi aday gösterildi.

Adayların belirlenmesinin ardından gizli oylamaya geçildi.

Yapılan oylamada birinci turda 1 geçersiz oya karşılık Kaya Kocaman 7, Sacit Terzi 7 oy aldı.

Toplantıyı izleyen bir kişinin kürsüye ayakkabı fırlatma girişimi görevlilerce engellendi.

Bunun üzerine izleyicilerin salondan çıkarılması için oylama da yapıldı. Oy birliğiyle alınan kararın ardından izleyiciler, dışarı çıkarıldı.

Başkan Vekili seçiminde ilk turda oylardaki eşitlik nedeniyle ikinci tura geçildi.

İkinci turda, 1 boş oya karşılık Kocaman ile Terzi yedişer oy aldı.

Üçüncü turda ise Kaya Kocaman 7, Sacit Terzi ise 8 oy aldı.

CHP Grubu oylamayı kazandıklarını iddia ederken AK Parti ise salt çoğunluğun sağlanmadığı gerekçesiyle karara itiraz etti.

Toplantıdaki yapılan görüşmelerin ardından üçüncü tur oylamada üye tam sayısında salt çoğunluk sağlanmadığı için dördüncü tura geçilmesine karar verildi.

Dördüncü turda ise Kaya Kocaman 7, Sacit Terzi 8 oy aldı.

Böylece Şile Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Sacit Terzi seçildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sacit Terzi'nin görevine başlayacağını kaydetti.

Çelik, Terzi'ye oy veren 8 meclis üyesine teşekkür etti.