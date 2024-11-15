Şile açıklarında batan balıkçı teknesindeki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Şile açıklarında, sabah erken saatlerde içerisinde bir kişi bulunan "Karakaş" isimli balıkçı teknesi su alarak battı.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
Tekne, sahilden 1 mil açıkta yarı batık vaziyette bulunurken, kaybolan M.Y'yi arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin, kayıp kişiyi su üstü ve altındaki arama çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şile'de Batık Tekne İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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