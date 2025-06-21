Şile\'de Boğulma Tehlikesi: Biri Kurtarıldı, Diğeri Kayboldu

Şile Ayazma Plajı'nda boğulma tehlikesi yaşayan yabancı uyruklu iki kişiden biri ekipler tarafından kurtarılırken diğeri denizde kayboldu. Kaybolan Suriye uyruklu Saif Eddün Alobaid'i arama çalışmaları devam ediyor.

Şile Ayazma Plajı'nda dün akşam saatlerinde denize giren Mısır uyruklu Hazem Mohamed Hamdoun Fisal Ali (22) ve Suriye uyruklu uyruklu Saif Eddün Alobaid (22) dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. Denizde çırpınarak kurtulmaya çalışan 2 kişi yardım için bağırmaya başladı. Suya giren öğrencileri farkedenler ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geldi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Mısır uyruklu Hazem Mohamed Hamdoun Fisal Ali kurtarılarak Şile Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Suriye uyruklu Saif Eddün Alobaid ise ekipler gelmeden kısa süre önce denizde kayboldu. Alobaid'i bir süre daha arayan ekipler gece ara verdiler. Kaybolan Alobaid'i arama çalışmaları sabah erken saatlerde yeniden başladı.