Şile\'de CHP\'nin adayı Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine vekalet edecek isim belli oldu.

15 üyeden oluşan Şile Belediye Meclisi'nde Başkanvekili seçimi için CHP Grubu'nun adayı Sacit Terzi, Cumhur İttifakı'nın adayı ise Kaya Kocaman oldu. Yapılan seçim sonucunda Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi.

AYAKKABI FIRLATMAYA ÇALIŞTI

Seçim sırasında bir vatandaş, kürsüye doğru yürüyerek ayakkabı fırlatmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle şahıs salondan çıkarıldı.