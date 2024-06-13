Şile'de Denize Giren Grup: 2 Kişi Boğuldu, 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Şile'de Denize Giren Grup: 2 Kişi Boğuldu, 2 Kişi Kurtarıldı

Sofular sahilinde denize giren yabancı uyruklu 37 kişilik grup, dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. İki kişi arkadaşları tarafından kurtarılırken, iki kişi ise kayboldu. Sahil güvenlik, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Cesede ulaşılan Mohammad Alkanavi'nin cansız bedeni kıyıya çıkarılırken, Enes Kabbani ise sağlık ekiplerine teslim edildi ancak kurtarılamadı. Kızılcaköyü Muhtarı, denizin tehlikeli olduğunu ve erken saatlerde denize girilmesinin riskli olduğunu belirtti.

13.06.2024 16:39
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Şile'de denize giren gruptan 2 kişi boğuldu, 2 kişi arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sofular sahiline aralarında öğretmenlerin de bulunduğu yabancı uyruklu 37 kişilik kafile, cankurtaranların göreve başlamadıkları sabah saatlerinde denize girdi.

Grup denizde vakit geçirirken dalgalara kapılan 4 kişi suda çırpınmaya başladı, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi arkadaşlarının yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Denizde 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, denizde Mohammad Alkanavi'nin (36) cesedine ulaştı, Enes Kabbani'yi ise sudan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Kabbani, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kızılcaköyü Muhtarı Serkan Kılıçarslan, denizin Aydoğan mevkisinde çok dalgalı olduğunu belirterek, "Tehlikeli olduğunu tahmin edemeden erken saatte denize giriyorlar. Cansız bedenler bizim köyün sınırlarındaki koyda çıkıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şile'de Denize Giren Grup: 2 Kişi Boğuldu, 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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