Şile'de Denize Giren Grup: 2 Kişi Boğuldu, 2 Kişi Kurtarıldı

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Şile'de denize giren gruptan 2 kişi boğuldu, 2 kişi arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sofular sahiline aralarında öğretmenlerin de bulunduğu yabancı uyruklu 37 kişilik kafile, cankurtaranların göreve başlamadıkları sabah saatlerinde denize girdi.

Grup denizde vakit geçirirken dalgalara kapılan 4 kişi suda çırpınmaya başladı, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi arkadaşlarının yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Denizde 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, denizde Mohammad Alkanavi'nin (36) cesedine ulaştı, Enes Kabbani'yi ise sudan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Kabbani, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kızılcaköyü Muhtarı Serkan Kılıçarslan, denizin Aydoğan mevkisinde çok dalgalı olduğunu belirterek, "Tehlikeli olduğunu tahmin edemeden erken saatte denize giriyorlar. Cansız bedenler bizim köyün sınırlarındaki koyda çıkıyor." dedi.