Şile'de İstiklal Marşı'nın 104. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Şile'de İstiklal Marşı'nın 104. Yıl Dönümü Kutlandı

Şile Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümünü 'Bir Millet, Bir Destan, Bir Marş' temasıyla düzenlediği etkinliklerle kutladı. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, marşın önemine vurgu yaparken, Gençlik Korosu da duygu dolu performanslar sergiledi.

13.03.2025 19:26  Güncelleme: 20:49
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(İSTANBUL) - Şile Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıl dönümünü düzenlediği özel etkinliklerle kutladı. "Bir Millet, Bir Destan, Bir Marş" temasıyla gerçekleşen program, milli birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren anlara sahne oldu.

Şile Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıl dönümünü düzenlediği özel etkinliklerle kutladı. "Bir Millet, Bir Destan, Bir Marş" temasıyla gerçekleşen program, milli birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren anlara sahne oldu. Etkinliğe, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"İstiklal Marşımız, milletimizin azim ve kararlılığının, bağımsızlık aşkının ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir"

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki en güçlü ifadelerden biri olduğunu belirtti. "12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşımız, milletimizin azim ve kararlılığının, bağımsızlık aşkının ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı bu eser, bağımsızlığımızın en güçlü sembollerinden biridir" dedi. Başkan Kabadayı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Gençlik Korosu'ndan duygusal performans

Şile Belediyesi Gençlik Korosu, şef Nazlıcan Üzeltürk Sayrım yönetiminde marşlar ve şiirler seslendirerek etkinliğe damga vurdu. Gecenin anlatıcısı Elif Soyarslan, İstiklal Marşı'nın milli kimlik açısından taşıdığı önemi etkileyici bir sunumla aktardı. Gençlerin performansları salonda duygu dolu anlar yaşattı ve büyük alkış aldı.

Şile Belediyesi, milli değerlere sahip çıkmaya devam ederken, kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceğini açıkladı. Şile halkının yoğun ilgi gösterdiği bu anlamlı gece, İstiklal Marşı'nın ve Mehmet Akif Ersoy'un genç nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şile'de İstiklal Marşı'nın 104. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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