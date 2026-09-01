Şile'de Sürüklenen Tekne Limana Alındı
Dümen arızası nedeniyle sürüklenen 10 metrelik tekne, KEGM-10 botuyla güvenliğe alındı.
Şile açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Şile Limanı'nda emniyete alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şile Alacalı açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Şile Limanı'nda emniyete alındı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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