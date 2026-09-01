Şile'de Sürüklenen Tekne Limana Alındı - Son Dakika
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Şile'de Sürüklenen Tekne Limana Alındı

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Dümen arızası nedeniyle sürüklenen 10 metrelik tekne, KEGM-10 botuyla güvenliğe alındı.

Şile açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Şile Limanı'nda emniyete alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şile Alacalı açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Şile Limanı'nda emniyete alındı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şile'de Sürüklenen Tekne Limana Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şile'de Sürüklenen Tekne Limana Alındı - Son Dakika
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