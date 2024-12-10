Şile'de Toprak Ana Günü Renkli Etkinliklerle Kutlandı

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(İSTANBUL) - Toprak Ana Günü, Şile Yeryüzü Pazarı'nda 8 Aralık Pazar günü düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı. Gün boyunca katılımcılar, sergi ve tanıtımların yanı sıra tadım ve çocuk atölyeleri gibi içeriklerle keyifli anlar yaşadı.

Şile'de Toprak Ana Günü'nde, muhtarlar, dernek temsilcileri, çevre gönüllüleri, doğaseverler ve yerel üreticiler bir araya geldi.

Şile Bezi El Sanatları Sergisi, yerel kadın kooperatiflerinin ürün tanıtımları, agro ekoloji ve sürdürülebilir gıda sistemlerine ilişkin söyleşiler, doğaseverleri ve gastronomi tutkunlarını buluşturdu. "Slow Food" hareketi ile bağlantılı coğrafi işaretli ürünlerin tadımları, Şile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin fidan dağıtımı ve çocuklara yönelik yaratıcı atölyeler de yoğun ilgi gördü. Toprak Ana Günü etkinlik kapsamında Şile Tıbbi Aromatik Bitkiler Kooperatifi, Ovacık Köyü Kadın Tohum Derneği gibi yerel girişimciler doğadan ilham alan üretimlerini tanıttı.

Şile Yeryüzü Pazarı ise temiz, adil ve sürdürülebilir gıda anlayışını benimseyen Slow Food Hareketi'nin Türkiye'deki öncüsü olarak dikkati çekti. Başkan Kabadayı, "Hızlı tüketim kültürüne karşı bir direniş olan bu hareketin, Şile gibi doğa ile iç içe bir ilçede hayat bulması büyük bir gurur kaynağıdır" diye konuştu.

Başkan Kabadayı, "Toprak Ana Günü'nü Yeryüzü Pazarı'mızda sizlerle kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geleneksel tarım ve doğal gıda üretimini desteklemek, sadece yerel ekonomiyi değil, çevresel sürdürülebilirliği de güçlendiriyor. Şile olarak Slow Food Hareketi'ne öncülük eden çalışmalarımızla doğaya, üreticiye ve yerel değerlere olan bağlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kabadayı ayrıca, aile çiftçiliğinin küresel gıda üretiminin yüzde 80'ini karşıladığına dikkat çekerek, bu modelin korunmasının göçün önlenmesi ve yerel kalkınma için kritik bir rol oynadığını vurguladı. Şile Belediyesi'nin yerel tohumların korunması, geleneksel üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve yerel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması konusundaki kararlılığını yineledi.