Şile\'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı ve Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

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Şile'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskında bir kişi de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sahilköy Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir kişi yakalandı. Söz konusu adreste yapılan aramalarda ise 5 kilo 100 gram Kokain, 60 gram extacy toz, 55 gram marihuana, 190 gram afyon sakızı, 90 adet lyrica hap, 4 adet tabanca, 25 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 2 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.