Şile'de Yeni Yıl Coşkusu Atatürk Meydanı'nda Kutlandı - Son Dakika
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Şile'de Yeni Yıl Coşkusu Atatürk Meydanı'nda Kutlandı

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Şile, yeni yıl kutlamalarını görsel bir şölenle karşıladı. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, 2025 yılının umut ve güzellikler getirmesini dileyerek, çocuklar için özel mesajlar verdi. Etkinlikte Türkiye'nin ilk pop korosu 'PoliPop' sahne aldı ve meydanı coşturdu.

02.01.2025 12:23  Güncelleme: 13:59
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(İSTANBUL) - Şile'de yeni yıl Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara katılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "2025 yılının çocuklarımız için mutluluk dolu, savaşsız, iyilik, sevgi ve hoşgörüyle anılan bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

Şile Atatürk Meydanı, yeni yıla girerken modern tasarımlı rengarenk figürleri ve 2025 temalı ışıklı dekorasyonlarıyla ziyaretçilere görsel bir şölen sundu. Şile'nin yılbaşı ruhunu yansıtan süslemeler, özellikle çocuklar ve aileler için büyüleyici bir atmosfer yarattı. Ücretsiz kahve ikramıyla misafirlere keyifli bir mola sunan meydanda yeni yıl coşkusu yaşandı.

"PoliPop" ile coşku zirveye çıktı

Gecenin yıldızı, Tolga Gülen liderliğindeki Türkiye'nin ilk pop korosu "PoliPop" oldu. Profesyonel orkestrasıyla sahne alan koro, Türkçe ve yabancı popüler şarkılarla meydanı dolduran kalabalığı coşturdu.

Başkan Kabadayı'dan 2025 mesajı

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, sahnede çocuklarla birlikte yaptığı konuşmada umut dolu mesajlar verdi. Başkan Karabayı ayrıca, kendisine duyulan güvene teşekkür ederek, Şile'nin geleceğini çocukların beklentilerini karşılayacak projelerle inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.

Kabadayı, yılbaşı gecesi sahnede çocuklarla birlikte yeni yıl coşkusunu paylaşırken, şunları söyledi:

"Çok kıymetli hemşehrilerim, değerli konuklar ve sevgili Şileliler, bu güzel yılbaşı gecesinde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 2025 yılına adım atarken umutlarımızı paylaşmak ve sevdiklerimizle bu anı yaşamak için buradayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizler bizlere 2024 yılında önemli bir görev verdiniz. Gösterdiğiniz teveccühe layık olmak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Eğitimden sağlığa, kültürden çevreye her alanda halkımızın ihtiyaçlarını karşılayan ve yüzleri güldüren projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle çocuklarımızın beklentilerini karşılayacak bir Şile Belediyesi inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu akşam bizimle olan tüm misafirlerimize ve kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 2025 yılının çocuklarımız için mutluluk dolu, savaşsız, iyilik, sevgi ve hoşgörüyle anılan bir yıl olmasını temenni ediyorum."

Sahne alan sanatçılara Şile Belediyesi adına yapılan çiçek takdiminden sonra, PoliPop'un kurucusu Tolga Gülen'in eşlik ettiği sahnede, Başkan Kabadayı çocuklarla birlikte şarkılar söyledi.

Katılımcılar, meydanda yer alan "Dilek Duvarı"na yazdıkları mesajlarla yeni yıl dileklerini ölümsüzleştirdi. Etkinlik boyunca süren DJ performansıyla meydan, enerjik ritimlerle dolup taştı. Sucuk ekmek ve diğer ikramlarla sıcak bir atmosferin hakim olduğu gece, Şile Belediyesi'nin özenle hazırladığı programla unutulmaz bir yılbaşı kutlamasına dönüştü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şile'de Yeni Yıl Coşkusu Atatürk Meydanı'nda Kutlandı - Son Dakika

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