Şile'deki Okul Beslenme Desteği Paketlerinde Zehirlenme İddiası Üzerine İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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Şile'deki Okul Beslenme Desteği Paketlerinde Zehirlenme İddiası Üzerine İnceleme Başlatıldı

Şile\'deki Okul Beslenme Desteği Paketlerinde Zehirlenme İddiası Üzerine İnceleme Başlatıldı

Şile 75. Yıl Ortaokulu'nda dağıtılan 'Okul Beslenme Desteği' paketlerine ilişkin ortaya çıkan zehirlenme iddiaları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri incelemelere başladı. Alınan numuneler laboratuvara gönderildi ve her paketin içeriği kontrol ediliyor.

25.12.2024 17:56  Güncelleme: 17:57
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(İSTANBUL) Şile 75. Yıl Ortaokulu'nda 25 Aralık 2024 sabahı dağıtılan "Okul Beslenme Desteği" paketlerinden kaynaklandığı öne sürülen zehirlenme iddiaları üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri harekete geçti ve dağıtılan paketler laboratuvar incelemesine gönderildi.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, Şile 75. Yıl Ortaokulu'nda 25 Aralık 2024 sabahı dağıtılan "Okul Beslenme Desteği" paketlerinden kaynaklandığı öne sürülen zehirlenme iddiaları üzerine üretimden dağıtımına kadar titiz bir denetim süreci yürütülüyor. Dağıtımlar gıda mühendisinin gözetiminde yapılırken her paket numune alımına tabi tutuldu. Paket içeriğinde son kullanma tarihi geçen ürün olmadığı gibi, üretim tarihleri yakın taze ürünler tercih edildi. Zehirlenme iddialarının ortaya çıkması üzerine alınan numuneler laboratuvarda detaylı incelemeye alındı.

İBB'nin sosyoekonomik dezavantajlı bölgelerde eğitim gören öğrencilere yönelik başlattığı Okul Beslenme Projesi, çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. İBB'den verilen bilgiye göre, proje kapsamında her gün İstanbul genelinde 5.000 beslenme paketi dağıtılıyor. 25 Aralık 2024'te Şile 75. Yıl Ortaokulu'na ulaştırılan 500 paketin içeriğinde sandviç, 200 ml Halk Süt, taze meyve, su ve kek ya da kuruyemiş bulunuyordu. Projenin hayata geçtiği 2019 yılından bu yana toplamda 1 milyon 542 bin 530 paket öğrencilere ulaştırıldı. 2023 yılında 823.000, 2024 yılında ise 719.530 paket dağıtıldı. Bugüne kadar herhangi bir zehirlenme vakası yaşanmadı. Şile'de 23-25 Aralık tarihlerinde farklı okullara aynı içerikte toplam bin 500 paket dağıtıldı. 23 Aralık tarihinde Ahmetli Yahşi Bey İlkokulu'nda 500 paket, 24 Aralık tarihinde Balıbey İlkokulu'nda yine 500 paket ve bugün de 75.Yıl Ortaokulu'nda 500 paket gıda desteği ulaştırıldı.

İBB yöneticileri zehirlenme iddiasının ardından hastaneye giderek öğrenciler, veliler ve sağlık görevlileriyle temasa geçti. Doktorların velilere, durumun henüz bir zehirlenme vakası olarak kabul edilmediğini aktardığı bildirildi. Hastaneye başvuran 53 öğrenciden büyük bölümü evlerine gönderildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şile'deki Okul Beslenme Desteği Paketlerinde Zehirlenme İddiası Üzerine İnceleme Başlatıldı - Son Dakika

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