Şili'de Aşırı Sağcı Kast Göreve Başladı

12.03.2026 01:21
Jose Antonio Kast, 14 Aralık 2025'teki seçimde kazandı ve yemin ederek başkanlık görevine başladı.

Güney Amerika ülkesi Şili'de 14 Aralık 2025'te yapılan devlet başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan 60 yaşındaki aşırı sağcı Jose Antonio Kast, Ulusal Kongre'de yemin ederek göreve başladı.

Kast, Valparaiso kentinde Ulusal Kongre binasındaki Şeref Salonu'nda düzenlenen törende, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesinin ardından yeni dönemine resmen başladı.

Görev süresi dolan Gabriel Boric de törene katılarak başkanlık sembolü olan "Piocha de O'Higgins"i halefine devretti.

Yemin töreninin ardından Kast, Şili geleneği doğrultusunda Vina del Mar'daki Cerro Castillo Başkanlık Sarayı'nda yabancı delegasyonlarla öğle yemeğinde buluştu.

Kast'ın akşam saatlerinde ise başkent Santiago'ya geçerek La Moneda Sarayı'nın balkonunda halka hitap etmesi bekleniyor.

Kast'ın yemin törenine İspanya Kralı Felipe, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Honduras Devlet Başkanı Nasry Asfura, Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chavez, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi ve çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcisi katıldı.

Aşırı Sağcı Kast kim?

Almanya kökenli bir aileden gelen ve mesleği avukatlık olan Jose Antonio Kast, Şili siyasetinde aşırı sağ çizgisiyle öne çıkan bir isim olarak biliniyor.

Kast'ın siyasi kariyeri, Şili Katolik Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldığı dönemde başladı. Bu dönemde, askeri diktatör Augusto Pinochet'in yakın müttefiklerinden ve 1980 Anayasası'nın mimarlarından Jaime Guzman tarafından kurulan Gremial Hareketi'nde yer aldı.

Söz konusu anayasa, daha sonra Gabriel Boric hükümeti döneminde 3 kez reform girişimine konu oldu.

Kast, yaklaşık 20 yıl boyunca sağcı Bağımsız Demokratik Birlik (UDI) partisinde siyaset yaptı. Bu süreçte belediye meclis üyeliği görevinde bulundu ve 2002–2018 yılları arasında milletvekilliği yaptı.

2019'da ise kendi ifadesiyle "yumuşayan geleneksel sağın" yerine daha sert bir siyasi çizgiyi temsil etmek amacıyla Cumhuriyetçi Parti'yi kurdu.

Sert güvenlik politikaları, göç karşıtı söylemi ve muhafazakar sosyal görüşleriyle bilinen Kast, ayrıca Pinochet dönemine yönelik olumlu açıklamaları nedeniyle sık sık tartışmaların odağında yer aldı.

Babasının 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Partisi'ne üye olduğuna dair bilgiler de zaman zaman siyasi tartışmalarda gündeme gelirken, Kast 2017 ve 2021 seçimlerindeki başarısızlıkların ardından üçüncü denemesinde devlet başkanlığına ulaşarak ikinci turda solcu rakibi Jeannette Jara'yı mağlup etti.

Kaynak: AA

Güncel, Şili, Son Dakika

