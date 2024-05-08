Şili'de Kar Yağışı: Sokaklar Beyaz Örtüyle Kaplandı - Son Dakika
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Şili'de Kar Yağışı: Sokaklar Beyaz Örtüyle Kaplandı

Güney Amerika ülkesi Şili'de Santiago Metropolitan Bölgesi'ne bağlı birçok şehirde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı sonucu sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken yetkililer, buzlanma nedeniyle araç kullanırken dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Elektrik ve Akaryakıt Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise 225 bin kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi. Bu bölgede son olarak Temmuz 2020'de kar yağışı görülmüş olup, daha önce ise 2017'de kar etkili olmuştu.

08.05.2024 20:32
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- Şili'de sokaklar beyaz örtüyle kaplandı

SANTİAGO - Güney Amerika ülkesi Şili'de kar yağışı sonrası sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Şili'de Santiago Metropolitan Bölgesi'ne bağlı Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Puente Alto, La Reina ve Pirque'de kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı sonucu sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken yetkililer, buzlanma nedeniyle bölge halkına dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Elektrik ve Akaryakıt Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise 225 bin kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Son olarak Temmuz 2020'de kar yağışı görülen bölgede daha önce ise 2017'de kar etkili olmuştu.

Kaynak: İHA

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