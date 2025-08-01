Şili'de Maden Göçüğünde 1 İşçi Hayatını Kaybetti

SANTİAGO, 1 Ağustos (Xinhua) -- Şili'de bir madende meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti. 9 işçinin de yaralandığı olayda 5 işçiye ulaşılamıyor.

Şili devletinin işlettiği Şili Ulusal Bakır Şirketi'nden perşembe günü yapılan açıklamada çökmenin O'Higgins'in merkez bölgesinde meydana geldiğini belirtildi.

Açıklamada, "Yaralanan 9 işçinin hayati tehlikesi bulunmuyor. 5 işçiyi arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, göçüğün perşembe günü yerel saatle 17.34'te ülkenin orta kesiminde kaydedilen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından meydana geldiğini belirtti.

Göçüğün nedenlerini belirlemek için soruşturma başlatıldı.