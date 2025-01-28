Şili'de Tekne Kazası: 6 Ölü - Son Dakika
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Şili'de Tekne Kazası: 6 Ölü

Şili'de bir tur teknesinin alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi kurtarıldı.

28.01.2025 12:16
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SANTIAGO, 28 Ocak (Xinhua) -- Şili'nin güneyinde pazar günü bir tur teknesinin alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi kazanın ardından yaptığı açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişiden haber alınamadığını, 27 kişinin ise kazadan sağ kurtulduğunu bildirmişti.

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis yetkilileri pazartesi günü öğle saatlerinde yaptıkları açıklamada cansız bedeni aranan son kişiye ulaşılamadığını söyleyerek hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya çıktığını duyurdu.

Osorno Başsavcısı Maria Angelica de Miguel yerel medyaya yaptığı açıklamada teknenin sahibinin cinayet suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Osorno Eyalet Başkanlığı Delegesi Claudia Pailalef, teknede olması gerekenden "çok daha fazla kişi" olduğunu ve gerekli güvenlik donanımı bulunmadığını ifade etti.

Teknenin Caleta Condor'dan Bahia Mansa'ya doğru seyrettiğini belirten Pailalef, bunun yaygın olarak kullanılan ancak iklimsel ve coğrafi koşullar nedeniyle riskli bir rota olduğunu söyledi.

Yerel yetkililer, ilk soruşturmalara göre teknenin motorlarından birinin arızalanması nedeniyle kayalara çarparak battığının tespit edildiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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