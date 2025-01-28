Şili'de Tur Teknesi Alabora Oldu

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SAN JUAN DE LA COSTA, 28 Ocak (Xinhua) -- Şili'nin Osorno eyaletine bağlı San Juan de la Costa yakınlarında bir tur teknesinin kaza yaptığı bölgede çalışan arama kurtarma ekibi üyeleri, 27 Ocak 2025.

Polis yetkilileri pazartesi günü yaptığı açıklamada, Şili'nin güneyinde pazar günü bir tur teknesinin alabora olması sonucu altı kişinin öldüğünü bildirdi. (Fotoğraf: Xinhua)