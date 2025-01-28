Şili'de Turist Teknesi Battı: 7 Ölü

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Güney Amerika ülkesi Şili'de, kapasitesinin üzerinde yolcu alan bir turist teknesinin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi kurtarıldı.

Şili basınında yer alan habere göre, Osorno Eyaleti'ne bağlı Bahia Mansa koyunda gerçekleşen olayda, tekne aşırı doluluğun ve motor arızasının etkisiyle kayalara çarptı ve battı.

Yetkililerin hızlı müdahalesi sonucu 27 kişi kurtarılırken, maalesef 7 kişi yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, tekneyi kullanan 34 yaşındaki kaptanın gözaltına alındığını açıkladı.

Polis yetkilileri, teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı ve motor arızasının kazaya yol açtığını bildirdi.