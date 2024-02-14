Şili'deki orman yangınlarında ölü sayısı 132'ye yükseldi - Son Dakika
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Şili'deki orman yangınlarında ölü sayısı 132'ye yükseldi

Şili\'deki orman yangınlarında ölü sayısı 132\'ye yükseldi

Şili'de orta ve güney kesimlerde devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 132'ye çıktı. Yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Şili Devlet Başkanı olağanüstü hal ilan ettiklerini ve tüm ekiplerin yangınlara müdahale için yönlendirildiğini belirtti.

14.02.2024 07:49
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Şili'de yetkililer, ülkenin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısının 132'ye yükseldiğini bildirdi.

Şili Yasal Sağlık Servisi'nden (SML) yapılan açıklamada, Valparaiso ve Vina del Mar kentlerinde devam eden yangınlarda ölü sayısının arttığı kaydedildi.

Yangınlarda ölenlerin sayısı 132'ye çıkarken, yangının "tamamen" kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

SML, toplam 89 cesette kimlik tespitinin tamamlandığını ve 64 cesedin ailelerine teslim edildiğini duyurdu.

Öte yandan Valparaiso Valisi Rodrigo Mundaca, düzenlediği basın toplantısında, orman yangınları sonucunda 43 bin hektar alanın kül olduğunu ve yaklaşık 15 bin evin yandığını belirterek, "Yangınların kasıtlı çıkarıldığından oldukça eminiz." dedi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, 3 Şubat'taki açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini belirtmiş, "Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik." diye konuşmuştu.

Şili'de orman yangınları eş zamanlı olarak birçok bölgede etkili olmuş ve kısa sürede yerleşim yerlerine sıçramıştı.

Kaynak: AA

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