Şili Devlet Başkanı Kast, 71 yıl sonra Bolivya'ya resmi ziyaret yapan ilk lider oldu - Son Dakika
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Şili Devlet Başkanı Kast, 71 yıl sonra Bolivya'ya resmi ziyaret yapan ilk lider oldu

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Şili Devlet Başkanı Kast, 71 yıl aradan sonra Bolivya'ya resmi ziyarette bulunan ilk lider oldu. Bolivya basınına göre La Paz'da törenle karşılanan Kast, Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz ile ticaret, madencilik, altyapı, sağlık ve enerji alanlarında anlaşmalar imzalayacak.

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, 71 yıl aradan sonra Bolivya'ya resmi ziyarette bulundu.

Şili Devlet Başkanı Kast, Bolivya'nın yönetimsel başkenti La Paz'da törenle karşılandı.

Kast, 71 yıl aradan sonra Bolivya'yı resmi olarak ziyaret eden ilk Şili lideri oldu.

Bolivya basınında yer alan habere göre Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz ve Kast, ticaret, madencilik, altyapı, sağlık ve enerji alanlarında çeşitli anlaşmalara imza atacak.

Kast'ın ziyaretinin önemi

Bolivya ile Şili, 1879'da başlayan Pasifik Savaşı'nda karşı karşıya gelmiş, savaşın ardından Bolivya, yaklaşık 400 kilometrelik sahil şeridini ve 120 bin kilometrekarelik topraklarını kaybederek denize erişimini yitirmişti.

Şilili liderler, sonraki yıllarda devlet başkanlarının göreve başlama törenlerine katılmak veya çok taraflı temaslarda bulunmak üzere Bolivya'yı ziyaret etse de bir Şili devlet başkanının ülkeye gerçekleştirdiği son resmi devlet ziyareti 1955 yılında yapılmıştı.

Söz konusu ziyarette dönemin Şili Devlet Başkanı Carlos Ibanez del Campo, Bolivya Devlet Başkanı Victor Paz Estenssoro'nun daveti üzerine Bolivya'ya gitmişti.

Bolivya ile Şili arasındaki diplomatik ilişkiler ise Bolivya'nın bir asırdan uzun süredir devam eden denize erişim talebinin çözüme kavuşturulamaması nedeniyle 1962'den bu yana büyükelçilik düzeyinde yürütülmüyor.

İki ülke, 1975 ve 1978 yılları arasındaki geçici dönem dışında diplomatik temsilini başkonsolosluklar aracılığıyla sürdürüyor. Buna rağmen taraflar, La Paz ve Santiago'daki başkonsoloslukları üzerinden ilişkilerini devam ettiriyor.

Eski Devlet Başkanı Evo Morales, Şili Devlet Başkanı Kast'ın La Paz ziyareti kapsamında yapılan görüşmelerde Bolivya'nın denize erişim talebinin gündeme alınmamasını "vatana ihanet" olarak nitelendirdi.

Bolivya'nın denize erişim talebi

Bolivya ile Şili arasındaki ilişkiler son 10 yılda zaman zaman gerildi. Morales yönetimi, Şili'nin Bolivya'nın denize erişim talebi konusunda müzakere etmesini sağlamak amacıyla 2013 yılında Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurmuş, bu süreç iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.

UAD, 2018'de Şili'nin Bolivya ile denize erişim konusunda müzakere etme zorunluluğu bulunmadığına hükmetmişti. Morales hükümeti ise kararın iki ülke arasında diyaloğa engel olmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA
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