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Şili'nin Antofagasta bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Şili'nin Antofagasta bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem

Şili'nin Antofagasta bölgesinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Tocopilla kentinin 22 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtiliyor. Şili, sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olarak biliniyor.

Şili\'nin Antofagasta bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem
21.12.2023 - 20:43,
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Güney Amerika ülkesi Şili'nin Antofagasta bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Antofagasta bölgesindeki Tocopilla kentinin 22 kilometre kuzeyinde olduğunu açıkladı.

54 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Şili basınına göre depremin büyüklüğü 5,9 olarak hesaplandı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şili'nin Antofagasta bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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