Silifke Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

BAŞKAN DA GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında, Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Silifke Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkındaki ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale, doğrudan temin, festival, organizasyon, reklam, matbaa, araç kiralama, yiyecek, içecek, gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı, belediye imar işlemlerinde vatandaşlardan haksız menfaat talep edildiği, bazı para hareketlerinin belediye faaliyetleri ve bağlantılı yapılar üzerinden gerçekleştirildiği iddiaları hakkında araştırma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada; tanık ve şüpheli beyanları, HTS ve PTS kayıtları, banka hesap hareketleri, teknik incelemeler, ilgili kurum kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile belediye yöneticileri, belediye personeli ve belediye ile iş ilişkisi bulunan bazı şirket yetkililerinin de aralarında olduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bu sabah, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda Başkan Mustafa Turgut, Başkan Yardımcısı E.E.D., Özel Kalem Müdürü ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi E.S., Silifke Belediyesi Ayniyat Müdürü ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi E.G., Belediye Muhasebe Birimi'nden O.Y., İmar Müdürü Ş.S.D., Başkan Mustafa Turgut'un makam şoförü ve Basın Yayın Birim Amiri T.O., Silifke Belediye Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi F.Ö., İmar Komisyon Başkanı ve Silifke Belediye Sporu Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı S.O., belediye personeli B.A.B., E.Y., H.D.S., A.A.U., B.T., E.T.T., V.T., M.D.T. ve N.C. gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan F.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan 18 şüpheli, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ayrıca, ekipler belediye binasında arama çalışması başlattı.

Atike Ceylan KAÇAR/MERSİN,