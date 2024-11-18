Silifke Belediye Başkanı, Kadınlarla Ekonomik Krizi Görüştü

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(MERSİN)- Taşucu Mahallesi'nde kadınlarla bir araya gelen Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Hemşerilerimizin bir derdi varsa dara düşmüşse onlara elimizi uzatmak bizim görevimiz. Bunu yaparken de bize oy veren vermeyen mahalle diye bir ayrım yapmıyoruz. Hizmetlerimizi dar gelirli, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yaşadığı mahallelerde yoğunlaştırıyoruz" dedi

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, eşi Pakize Turgut ve Belediye Meclis Üyesi Elif Gültekin ile birlikte Taşucu Mahallesi Çavuşbucağı mevkisindeki kadınlarla bir araya geldi. Kadınlarla mahallenin sorunları, güncel yaşam ve ekonomik kriz üzerine sohbet eden Başkan Turgut, kadınların sıkıntılarını ve taleplerini dinleyerek notlar aldı.?

Taleplerini ve sıkıntılarını Başkan Turgut'a ileten kadınlar, ekonomik krizden ve zamlardan çok etkilendiklerini belirtti. Yağ, sebze ve meyve fiyatlarının çok arttığını vurgulayan kadınlar, "Tarlaya ve ev temizliğine gidiyoruz. Buna rağmen zar zor geçiniyoruz. Markete, pazara gidemiyoruz. Markete gittiğimizde etiket fiyatlarının değiştiğini görüyoruz, sürekli zam geliyor. Yağ, çay, şeker derken her şeye zam geliyor. Bazen yemeklerimize kıyma katıyorduk, artık o da hayal oldu, bakliyat fiyatları da ortada. Allah hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştular.

"Her zaman sizlerin yanında, sizlerle beraberiz"

Turgut, yanlış ekonomi politikaları dolayısıyla Türkiye'nin ekonomik olarak dar boğazdan geçtiğini belirterek, sebzenin, meyvenin, bakliyatın fiyatının çok arttığına dikkat çekti. Bunun nedenlerinden birinin de yanlış tarım politikaları olduğunu dile geriren Başkan Turgut, "Bu zamlardan da en çok evde tencere kaynatma derdine düşen kadınlarımız etkileniyor. CHP'li belediyeler olarak sosyal ve derman belediyecilik anlayışımızın gereğini yerine getirmeye, kadınlarımızın geleceğine yönelik proje ve hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Gerek Silifke Belediyesi gerekse Mersin Büyükşehir Belediye'mizle birlikte kadınlarımıza yönelik başarılı projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Özellikle kırsal alanlarda hayvancılık, üreticilik, yem, bitki ve üretici pazarı gibi alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Hemşerilerimizin bir derdi varsa dara düşmüşse onlara elimizi uzatmak bizim görevimiz. Bunu yaparken de bize oy veren vermeyen mahalle diye bir ayrım yapmıyoruz. Hizmetlerimizi dar gelirli, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yaşadığı mahallelerde yoğunlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.