Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Cuma Pazarı Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Cuma Pazarı Esnafını Ziyaret Etti

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Cuma Pazarı Esnafını Ziyaret Etti

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, cuma pazarı esnafını ziyaret ederek onların taleplerini dinledi.

07.08.2024 09:23  Güncelleme: 11:54
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(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, cuma pazarı esnafını ziyaret etti. Esnafa 'hayırlı işler' dileyen Başkan Mustafa Turgut, hem vatandaşla hem de esnafla sohbet edip, onların taleplerini dinledi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, beraberinde İlçe Başkanı Zarif Korkmaz ve Başkan Yardımcısı Osman Şen ile birlikte, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Esnafı ziyaret ederek onların taleplerini, beklentilerini ve sorunlarını dinleyen Başkan Turgut, alışveriş yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

"Hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz"

Turgut, "Gerek bilgilendirme gerek istişare toplantıları ve esnaf ziyaretlerimizle her kesimden vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. İlçemizin durumunu, Belediye'mizin yaptıklarını ve yapacaklarını esnaf kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Talepleri ve sorunları yerinde dinliyoruz. Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Yaptığımız hizmetleri esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Hizmetlerimize halkımızın desteğiyle hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

"Uzak yakın demeden her mahallemize hizmet ulaştırıyoruz"

Başkan Turgut, 'Uzak yakın demeden hemşerilerimizin ayağına gidiyoruz. Kapısını çalıyor, hal hatır soruyoruz. Bu ziyaretlerde, seçim sürecinde aldığımız notların yanı sıra göreve gelir gelmez tüm mahallemizde belirlediğimiz sorun ve beklentileri çözüme kavuşturmaya çalışıyor, söz konusu sorunları yerinde inceliyor, mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla istişareler gerçekleştiriyoruz. Yeni taleplerle ilgili çözüme kavuşacak olanları da yerinde verdiğimiz talimatlarımızla karşılarken, kısa ve orta vadede çözebileceklerimizin de planlamalarını yerinde yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Cuma Pazarı Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika

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