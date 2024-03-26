Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'un afişlerine zarar verildi, suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika
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Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'un afişlerine zarar verildi, suç duyurusunda bulunuldu

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok\'un afişlerine zarar verildi, suç duyurusunda bulunuldu

Silifke Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Sadık Altunok'un afişlerine zarar verildiği, olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Altunok, olayı kınayarak polise ve savcılığa intikal ettirdiğini ve faillerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

26.03.2024 17:17  Güncelleme: 17:20
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Silifke Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Sadık Altunok'un afişlerine zarar verildiği, olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulamaya konulan proje ve hizmetlerin halka duyurulduğu Altunok'un şehrin çeşitli noktalarında yer alan afişlerine, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altunok, "Bu olay bizi çok üzmüştür. Biz Silifke'de barış ve dostluk içerisinde bir seçim çalışması yürütüyoruz ancak son günlerde şahsımıza ve Cumhur İttifakı'mıza olan teveccühün arttığını gören bazı karanlık odaklar böyle bir çirkin olaya başvurmuştur. Bu olayı nefretle kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Altunok, olayın polise ve savcılığa intikal ettirildiğini ve faillerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'un afişlerine zarar verildi, suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

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