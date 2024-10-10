Silifke Belediye Başkanı Turgut, Esnaf ile Buluştu - Son Dakika
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Silifke Belediye Başkanı Turgut, Esnaf ile Buluştu

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, esnafla bir araya gelerek onların taleplerini dinlediğini ve ortak akıl ile projeler geliştireceklerini vurguladı. Başkan Turgut, esnafın samimiyetinin kendilerini motive ettiğini belirtti.

10.10.2024 10:33  Güncelleme: 11:46
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(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Esnafımızın samimiyeti ve gülen yüzleri bizleri motive ediyor. Onlardan aldığımız bu pozitif enerji bizlere güç veriyor. Çalışmalarımızı ortak akıl ilkesiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, esnafla kahvaltıda bir araya gelerek onların taleplerini ve sıkıntılarını dinleyerek, fikir alışverişinde bulundu. İlçe merkezi ve mahallelerde esnaf ile vatandaşları ziyaret etmeye devam eden Başkan Turgut, yapılacak her proje ve hizmette istişareye önem verdiklerini belirtti.

Belediye olarak her zaman esnafa sahip çıktıklarını kaydeden Başkan Turgut, "Muhtarlarımızın, esnaf ve her kesimden vatandaşımızın görüş, öneri ve taleplerini dinliyor, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda çözümler üretiyoruz. Esnafımızın samimiyeti ve gülen yüzleri bizleri motive ediyor. Onlardan aldığımız bu pozitif enerji bizlere güç veriyor. Çalışmalarımızı ortak akıl ilkesiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu şehir hepimizin ve herkesin bu şehri yönetmekte katkısı olmalıdır" diye konuştu.

"Her zaman halkımızın içinde halkımızla beraber oluyoruz"

Belediye hizmetlerinde esnaf ve vatandaşların memnuniyetinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Turgut, "Yapılan her hizmet vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için olmalı. Halkımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve yapmış olduğumuz çalışmalarla, kentimizi hak ettiği konuma kavuşturmak istiyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek, ilçemizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Esnaf ve vatandaşlarımızın memnuniyeti her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanı Turgut, Esnaf ile Buluştu - Son Dakika

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