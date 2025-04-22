Silifke Belediye Başkanı Turgut'tan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turgut, mesajında, 23 Nisan'ın, Türk milletinin kendi geleceğine kendisinin karar vereceğini gösterip ulusal egemenlik mührünü vurduğu bir tarih olduğunu belirtti.

Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığını kaydeden Turgut, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı sürecinde Meclis'te görev almış tüm mebuslarımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum."