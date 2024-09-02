Silifke Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

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(MERSİN)- Silifke Belediye Meclisi Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Turgut başkanlığında gerçekleştirildi.

Silifke Belediye Meclisi, Eylül ayı meclis toplantısında 10 gündem maddesini görüşerek, karara bağladı. Meclis, eylül ayı toplantısında; bir önceki toplantıya ait (1-5 Temmuz 2024 tarihli) toplantı tutanaklarının okunup oylanması, İmar Komisyonundan gelen evrakın görüşülmesi, Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen evrakın görüşülmesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden gelen evrakların görüşülmesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen evrakın görüşülmesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden gelen evrakın görüşülmesi, Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen evrakların görüşülmesi, Zabıta Müdürlüğünden gelen evrakın görüşülmesi, Belediye Başkanı ve personellerin kardeş şehir Hassloch'a yapacakları ziyaretin görüşülmesi ile Dilek ve Temenniler bölümünden oluşan 10 maddelik gündemi karara bağladı.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, meclis toplantısı sonrasında alınan kararların kentimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak oturumu sonlandırdı.