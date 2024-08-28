Silifke Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı için yüzme yarışı düzenliyor

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(MERSİN)- Silifke Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yüzme yarışı düzenlenecek.

Silifke Belediyesi, birçok etkinlikle Büyük Zafer'in 102'nci yılını kutlayamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda düzenlenecek yüzme yarışında, her yaş kategorisinde yüzücüler başarı için kulaç atacak. 30 Ağustos saat 10.00'da Naim Süleymanoğlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek yarışma, 6-7 yaş, 8-9 yaş, 10-12 yaş, 13-15 yaş, 16-18 yaş ve 18+ yaş kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Başvuruların, 28-29 Ağustos 2024 tarihlerinde Naim Süleymanoğlu Yüzme Havuzu idaresine yapılacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Ağustos ayı Türk milleti için zaferler ayıdır. Altın sayfalarımız ağustos ayında yazılmıştır. Anafartalar Zaferi, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Zafer Bayramı, bu toprakların bizlere ebedi vatan yapıldığı bayramlardır. Aziz kahramanlarımızı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmet ve minnetle anıyoruz. Yüzme Yarışı etkinliğinde zaferi düşünerek kulaç atacak her yarışmacımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.