Silifke Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi - Son Dakika
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Silifke Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, hizmet kalitesini artırmak amacıyla 3 yeni araç aldıklarını duyurdu. Yeni araçlarla vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi hedefliyoruz.

25.03.2025 09:26  Güncelleme: 11:25
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(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, kent genelindeki hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosunu güçlendirdiklerini duyurdu. Turgut, "İlçemizin her noktasında verdiğimiz hizmeti daha ileriye taşımak adına bünyemize kattığımız 3 adet aracımız ilçemize hayırlı olsun. Halkımızın her ihtiyacında hemen yanında olmak ve tüm gücümüzle çözüm oluşturmak bizim hedefimizdir" dedi.

Silifke Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla saha araçlarına yenilerini ekledi bu alandaki yatırımlarını sürdürerek araç filosunu güçlendirdi.

"Tüm gücümüzle çözüm oluşturmak bizim hedefimizdir"

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet vermek için araç filomuzu yeniledik, güçlendirdik. İlçemizin her noktasında verdiğimiz hizmeti daha ileriye taşımak adına bünyemize kattığımız 3 adet aracımız ilçemize hayırlı olsun. Halkımızın her ihtiyacında hemen yanında olmak ve tüm gücümüzle çözüm oluşturmak bizim hedefimizdir" dedi.

"Yeni araçlar almaya devam edeceğiz"

Turgut, araç filosunun güçlenmesiyle ilçenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek hizmetlerin hızlandırılmasının yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilebileceğini sözlerine ekleyerek, "Her geçen gün büyüyen ve gelişen ve yol ağı genişleyen ilçemiz için yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Biz de belediye olarak 88 mahallemize daha hızlı, daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek için araç filomuzu güçlendirmeye ve yeni araçlar almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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