Silifke Belediyesi, arazi yollarını düzenliyor

Güncel

(MERSİN) - Silifke Belediyesi, bir yandan mahalle sakinlerinin talebi olan yollarda stabilize bakım çalışmasını gerçekleştirirken, diğer yandan da kepçe ve kamyonlarla arazi yollarını düzenliyor.

Silifke Belediyesi, arazi yollarındaki bakım ve düzenleme faaliyetleriyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Kent merkezindeki hizmetlerin yanı sıra mahallelerde yapılan hizmetleri de yerinde denetleyen ve inceleyen Başkan Mustafa Turgut, çalışmalarla ilgili başkan yardımcıları ve teknik personelden bilgi alıyor.

Başkan Mustafa Turgut, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımızın talep ve sıkıntıları bizim için önceliklidir"

"Kent genelinde ve farklı noktalarda devam eden belediye hizmetlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Bir mahallemizde parklar yapılırken başka bir mahallemizde parke döşeme, yol açma, asfaltlama ve yol bakım çalışmalarımız oluyor. Plan ve program dahilinde yaptığımız bu çalışmaların hepsini bizzat yerinde görüp inceleyerek, muhtar ve vatandaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Öncelikle halkımızın ulaşımında sıkıntıya neden olan kullanışsız yollarımızı genişleterek, mevcut bozuk yollarımızın da bakımını yapıyoruz. Vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza hizmetlerimizde verdikleri destekten dolayı bir kez daha teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri daha mutlu ediyor. Yol girmemiş, hizmet almamış bir tek mahalle bile bırakmayacağız. Silifke Belediyesi olarak ekibimiz hazır ve çalışmalarımıza kapsamlı bir şekilde hız verdik. Silifke merkezi başta olmak üzere 88 mahallemizde yollarımızı ve sokaklarımızı bir bir inceliyor ve bakım çalışmalarımızı plan dahilinde tamamlıyoruz. Hizmetlerimizin mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."