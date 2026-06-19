MERSİN'de Silifke Belediyesi'ne, jandarma tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve belediye çalışanlarının da aralarında olduğu bazı kişiler gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un ve bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu belediye çalışanları, operasyon kapsamında gözaltına alındı. Jandarma ekipleri belediyede binasında arama yapıyor.