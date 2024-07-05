Silifke Belediyesi Sahillerde Kapsamlı Temizlik Yaptı

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(MERSİN)- Silifke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akyar'dan Yeşilovacık Mahallesi'ne kadar bulunan sahillerde kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Silifke Belediyesi, denizlerde yoğunluğun yaşandığı yaz sezonunda ilçe genelindeki sahillerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Silifke Belediyesi olarak, sahillerimizin korunması ve temiz tutulması konusunda halkımızdan da destek bekliyoruz. Birlikte, daha temiz ve güzel bir Silifke için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için en güzel temizliğin kirletmemek olduğunu belirten Başkan Turgut, şunları söyledi:

"Bugün ilçemiz sınırlarında yer alan Narlıkuyu-Akyar Sahili'nden Yeşilovacık sınırına kadar uzanan sahillerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Ekiplerimiz yaz sezonu süresince rutin olarak temizlik çalışmalarını yapmakta fakat sahillerimizde yaşanan aşırı yoğunluk sebebiyle temizlik konusunda daha duyarlı olmalıyız. Bu temizlikte sahil boyunca geri dönüşüm süreci mümkün olmayan bir çok atık toplandı. Toplanan atıkları, bertaraf için çöp alanlarımıza göndereceğiz. Silifke'deki vatandaşlarımızın ve özellikle yaz tatili için kentimize gelen misafirlerimizin çevre duyarlılığı konusunda bizlere yardımcı olmasını istiyoruz."

"Halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz"

Turgut, "Bu güzel şehrimizin turizm potansiyelini güçlendirmek ve sahil şeridimizin tamamının temiz olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız da denizlerimiz ve sahillerimizin temizliğinden son derece memnun. Silifke'nin bir deniz kenti olma özelliğini ortaya koymaya ve halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.