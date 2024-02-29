Silifke Belediyesi tarafından yenilenen trafik eğitim parkı hizmete girdi - Son Dakika
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Silifke Belediyesi tarafından yenilenen trafik eğitim parkı hizmete girdi

Silifke Belediyesi tarafından yenilenen trafik eğitim parkı hizmete girdi

Silifke Belediyesi tarafından yenilenip İlçe Emniyet Müdürlüğüne devredilen trafik eğitim parkı hizmete girdi. Belediye Başkanı Sadık Altunok, parkın hizmete girmesinden dolayı düzenlenen törende, özellikle ilköğretim okullarında okuyan çocukların bu parkta trafikle ilgili bilgilerini artıracağını söyledi. Altunok, çocukların trafik işaret ve kurallarını birebir uygulamayla öğreneceklerini belirterek, parkın hayırlı olmasını diledi. Programda çocuklar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği görevlileri nezaretinde trafik parkurunda akülü araçları sürdü. Çocuklara simülatör araçta emniyet kemerinin önemi de ekiplerce anlatıldı. Törene Kaymakam Abdullah Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, kurum müdürleri ile öğrenci ve veliler katıldı.

29.02.2024 17:47  Güncelleme: 17:48
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Silifke Belediyesi tarafından yenilenip İlçe Emniyet Müdürlüğüne devredilen trafik eğitim parkı hizmete girdi.

Belediye Başkanı Sadık Altunok, parkın hizmete girmesinden dolayı düzenlenen törende, özellikle ilköğretim okullarında okuyan çocukların bu parkta trafikle ilgili bilgilerini artıracağını söyledi.

Altunok, çocukların trafik işaret ve kurallarını birebir uygulamayla öğreneceklerini belirterek, parkın hayırlı olmasını diledi.

Programda çocuklar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği görevlileri nezaretinde trafik parkurunda akülü araçları sürdü.

Çocuklara simülatör araçta emniyet kemerinin önemi de ekiplerce anlatıldı.

Törene Kaymakam Abdullah Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, kurum müdürleri ile öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Abdullah Aslaner, Silifke, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke Belediyesi tarafından yenilenen trafik eğitim parkı hizmete girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silifke Belediyesi tarafından yenilenen trafik eğitim parkı hizmete girdi - Son Dakika
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