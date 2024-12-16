Silifke Belediyesi Yörüklerin Dağ Yolunu Açıyor

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(MERSİN) - Silifke Belediyesi, Gedikpınarı Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde yaşamını sürdüren Yörük vatandaşların dağ yolunu açıyor. Başkan Mustafa Turgut, "Biz büyük bir aileyiz ve Yörük kültürünü yaşatmak için hep birlikte, var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Silifke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yol açma, stabilize bakım ve asfaltlama çalışmaları sürdürülürken, Gedikpınarı Mahallesi'nde Yörük vatandaşlar için dağ yolu açıldı.

Hizmetler dolayısıyla Başkan Turgut'a teşekkür eden Yörük vatandaşlar, "Bizim için çok önemli olan fakat bugüne kadar bir türlü yaptıramadığımız yolumuzu Silifke Belediye Başkanımız Mustafa Turgut yaptırıyor. Kendisinin yanımızda olmasından ve bizim sesimize kulak vermesinden büyük mutluluk duyduk. Yörüklerine ve yaşamına bu denli yakın olan ve önem veren belediye başkanımızın olması bizleri çok duygulandırdı. Çadırımıza ve hayvanlarımıza artık rahatça ulaşacağımız bir yolumuz var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Silifke'de hizmet ulaşmadık hiçbir mahalle bırakmayacaklarını sokak sokak, cadde cadde talep ve sıkıntıları değerlendirdiklerini belirten Başkan Turgut da şunları söyledi:

"Sizlerin derdi benim derdim. Belediye olarak gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde sizlerin talep ve sıkıntılarını çözmeye gayret gösteriyoruz. Bizim işimiz hizmet etmek. Bu makama hizmet için geldik. Her türlü zorlukları sırtlayarak, geçim kaynağınız olan hayvanlarınızla sahiller ve yaylalar arasında mekik dokumaktan yoruldunuz. Sizlerin bu yorgunluğunuza ve talebinize bir nebzede olsa katkı sunmak bizleri de mutlu ediyor. Nerede olursanız olun, yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Ekiplerimiz burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz büyük bir aileyiz ve Yörük kültürünü yaşatmak için hep birlikte, var gücümüzle çalışacağız. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun."

Gedikpınarı Mahallesi Muhtarı Şuayip Kıcalı ise "'Bu toprakların sesine yabancı olmayan, bu toprakların kültürüne, renklerine, insanına saygı duyan bir belediye başkanımız var. Başkanımızla ne kadar gurur duysak azdır. Kendisi her zaman bizlerin yanında oldu. Bir dediğimizi iki etmiyor. İmkanları ölçüsünde her türlü desteğini ve hizmetlerini getiriyor. Yörüklerimize sahip çıkması, onlar için çok önemli olan yol sorununu çözmesi bizleri de çok mutlu etti. Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.