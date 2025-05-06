Silifke'de 3. Edebiyat Festivali Coşkuyla Tamamlandı

(MERSİN)- Silifke Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Edebiyat Festivali", yazar Sinan Meydan söyleşisi ve Silver Kesici konseri ile sona erdi. Festivalin kentin kültürel alandaki tanıtımına katkı sunacağını belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Edebiyat festivalimizde, emeği geçen ve katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice kültür, sanat ve edebiyat festivallerinde buluşacağız" dedi.

Silifke'de yazarlar ile okuyucuların bir araya geldiği 3. Edebiyat Festivali sona erdi. Festivalin son gününde dinleyicileri ile buluşan tarihçi yazar Sinan Meydan'ın gerçekleştirdiği söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Daha nice kültür, sanat ve edebiyat festivallerinde buluşacağız"

Edebiyat Festivali'nin, kent sakinlerinden büyük ilgi gördüğünü belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, şunları kaydetti:

"Belediyemiz tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen Edebiyat Festivalimiz, edebiyatseverlerimizin beğenisi kazandı. Göksu Parkı'nda söyleşi etkinliğine katılarak hemen ardından kitaplarını imzalatan okuyucularımız, akşamları düzenlenen konser ve tiyatro etkinlikleri ile dolu dolu bir festival yaşadılar. Bu güzel etkinliklerimizde kitap tanıtımlarının yanı sıra binlerce vatandaşımız, birbirinden değerli yazarlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadılar. Yazarlarımız bir taraftan kitaplarını imzalarken diğer taraftan da söyleşileriyle okuyucularına okumanın önemini ve kitapla ilgili merak edilen soruların cevaplarını yanıtladılar. Edebiyat festivalimizin hem kentimizin tanıtımına hem de kültür alışverişimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Üçüncüsünü gerçekleştirmekten mutluluk duyduğumuz Edebiyat festivalimizde, emeği geçen ve katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice kültür, sanat ve edebiyat festivallerinde buluşacağız."

Edebiyat Festivali'nin son akşamında sahne alan sanatçı Silver Kesici, performansıyla Silifkelilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Kesici, parçalarını kendine özgü yorumuyla seslendirerek, vatandaşları doyasıya eğlendirdi.