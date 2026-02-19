Mersin'in Silifke ilçesinde öğretmen ve velilere yönelik seminer gerçekleştirildi.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen seminerde, aile ve okul işbirliğinin önemi ele alındı.
Uzman psikolog Özkan Şenol, katılımcılara çocukların akademik ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Aile ve Okul İşbirliği Semineri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?