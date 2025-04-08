Silifke'de Asfalt Çalışmaları ile Mahalleler Gelişiyor

(MERSİN)- Silifke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havanın ısınmasıyla birlikte ilçe merkezinde ve kırsal mahalle yollarında asfalt çalışmalarına ağırlık verdi.

Silifke Belediyesi, ilçe genelinde alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Uzun yıllardır çözüm bekleyen ve bölgede yaşayan vatandaşlar için sorun oluşturan yollarda faaliyetlerine devam eden ekipler, Bucaklı, Sarıcalar ve Taşucu mahallelerinde sathi kaplama asfalt çalışması yaptı. Buralarda özellikle hayvancılık ve tarımsal üretimi sürdüren bölge halkı yıllardır tozdan şikayetçiydi. Yoldan dolayı yıllardır hem kendileri hem hayvanları hem de tarım ürünleri toz olan bölge sakinleri, yapılan çalışma sayesinde büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş oldu.

Bucaklı ile Sarıcalar Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, toprak yoldan dolayı uzun yıllardır sıkıntı çektiklerini belirterek, "Uzun yıllardır tozdan rezil olduk, bir yer görünmüyordu. Buralara yeni binalar yapılıp, yeni yollar açılıyor. Artık mahallelerimiz gelişiyor ve değişiyor. Allah razı olsun Başkanımızdan. Yollarımız yapıldı. Burada çamaşırlarımız, hayvanlarımız toz oluyordu. Tozdan neredeyse hasta oluyorduk. Üstümüz başımız kirleniyordu. Başkanımız geldi, yollarımız asfalt oldu. Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dediler.