Silifke'de Bıçaklama: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde apart otelde çıkan kavgada bıçaklanan müşteri hayatını kaybetti.
Atakent Mahallesi'ndeki apart otelde konaklayan Emir Abakay (27), çıkış işlemlerini yaptırdığı sırada bilinmeyen nedenle işletme sahibinin arkadaşı Ramazan G. (31) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Ramazan G, Abakay'ı bacağından bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abakay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
