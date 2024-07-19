Silifke'de çıkan yangında 3 ev yandı

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Mersin'in Silifke ilçesindeki tarım alanında çıkan yangın nedeniyle 3 ev yandı.

Kargıcak Mahallesi'deki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yayılan alevler, mahalledeki 3 eve sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, çok sayıda arazöz ve bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın, bölgeye gelen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayda söz konusu 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.