Silifke'de Dünya Yoga Günü Etkinliği - Son Dakika
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Silifke'de Dünya Yoga Günü Etkinliği

Silifke\'de Dünya Yoga Günü Etkinliği

Silifke Belediyesi tarafından Dünya Yoga Günü dolayısıyla Taşucu Denizkızı Cafe önünde yoga etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yoga tutkunları bir araya geldi ve yoga seansı gerçekleştirildi.

22.06.2024 09:40  Güncelleme: 09:42
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(MERSİN) - Silifke Belediyesi tarafından Dünya Yoga Günü dolayısıyla Taşucu Denizkızı Cafe önünde, halkın katılımıyla yoga etkinliği gerçekleştirildi.

Silifke Belediyesi tarafından 'Dünya Yoga Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yoga tutkunları, Taşucu sahilinde bir araya geldi.

Taşucu Denizkızı Cafe önünde, saat 19.00'da gerçekleştirilen yoga seansına, genç yaşlı herkes büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte, sahil kenarına matlar serildi ve yoga eğitmeni Nazan Demirtaş eşliğinde bir saat boyunca yoga seansı gerçekleştirildi. Deniz ve gün batımı manzarası eşliğinde başlayan yoga seansı, katılımcılara hem fiziksel hem de zihinsel bir yenilenme sağladı. Eğitmen eşliğinde çeşitli yoga pozisyonları ve nefes teknikleri uygulandı.

"Emeği geçenlere ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum"

Sıcak havanın etkisine rağmen katılanlara ve bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olanlara teşekkür eden eğitmen Nazan Demirtaş, "Bugün 21 Haziran Dünya Yoga Günü'ydü. Ekinoks günüydü ve ben yoga eğitmeni olarak Dünya Yoga Günü'nü Silifke'de kutlamayı çok istemiştim. Bu talebim doğrultusunda Belediye bana Silifke'nin en güzel yerini en güzel sahilini ve bu oluşumu yapabileceğim en güzel yeri tahsis etti ve hiçbir desteğini esirgemedi. Bu yüzden Belediye Başkanımız Mustafa Turgut'a, katılımcı olan ve buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Silifke'de daha farklı etkinlikler yapmayı umut ediyorum" dedi.

Katılımcılardan Belediye Başkanı Turgut'a teşekkür

Yoga hareketlerini alanında uzman eğitmen Nazan Demirtaş eşliğinde tekrarlayıp, bir saat boyunca nefes egzersizi ve meditasyon yapan katılımcılar, etkinlikle ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Talip Şeker: "8 aydır yoga yapıyorum. Düzenlenen bu etkinlik için Silifke Belediye Başkanımız Mustafa Turgut'a teşekkür ediyorum."

- Hatice Demir: "Bugün Taşucu'nda sevgili dostlarla hep beraber yoga yaptık. Bu yogada bize mentörlük yapan Nazan Demirtaş'a çok sevgiler sunuyorum. Ayrıca bu etkinliği ve bu imkanı bizlere sunan Belediye Başkanımız Mustafa Turgut'a çok teşekkür ediyorum."

- Fatma Demir: " Ankara'dan bayram ziyareti için kız kardeşime geldim. Bu etkinliği düzenleyen Belediye Başkanımız başta olmak üzere Nazan hocamıza verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ederim."

"İlçemizi her alanda tanıtmaya gayret gösteriyoruz"

Yoga etkinliğine katılan Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Ok ise "Silifke her ne kadar deniz, kum ve güneş ile anılsa da; sosyal ve kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin tümüne ev sahipliği yapmaktadır. İlçemizi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak adına, her türlü etkinliğe, kurumsal olarak destek vermekteyiz. Belediye Başkanımız Mustafa Turgut, yoğun programı nedeniyle bugün aramızda olamadı. Ama kendisinin burada bulunan tüm katılımcılara selamı ve sevgileri var. Hem Belediye Başkanımız Mustafa Turgut, hem de şahsım adına eğitmenimiz Nazan Demirtaş ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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