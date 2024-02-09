Silifke'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Silifke'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Silifke\'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde 6 iş yeri ve bir kurumdan hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Taşucu Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışmaların sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çalınan para ve eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

09.02.2024 14:13
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Mersin'in Silifke ilçesinde 6 iş yeri ve bir kurumdan hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Taşucu Mahallesi'nde 6 iş yeri ve bir kurumdan cep telefonu, 5 bin lira, güvenlik kamerası, 10 içki, 2 diz üstü bilgisayar ve çeşitli takı malzemeleri çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık şüphelisinin M.U. olduğu belirlendi. Operasyonla yakalanan M.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çalınan para ve eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Zanlının, bir manavdan para ve cep telefonu çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

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