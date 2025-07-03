Silifke\'de Kayıp Avukatın Cesedi Bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan avukat kadının cesedi denizde bulundu.
Şırnak'tan tatil için Atakent Mahallesi Yapraklı Koy'daki evlerine giden avukat P.B'den (46) haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri hem denizde hem karada arama çalışması başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu kadının cansız bedeni denizde bulundu.
Suda boğulduğu belirlenen P.B'nin cesedi, Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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