Silifke'de Kum Yüklü Kamyon Devrildi

Mersin'in Silifke ilçesinde kum yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
A.E'nin kullandığı 68 BE 095 plakalı kamyon, Akdere Mahallesi D-400 kara yolunda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekibince Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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