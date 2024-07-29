Silifke'de mahsur kalan leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Silifke'de mahsur kalan leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ndeki adada kanadındaki kırık nedeniyle mahsur kalan bir leylek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, suya girerek leyleğe ulaştı ve kanadındaki kırığı fark etti. Leylek, karaya çıkarılarak tedavi ve bakım için barınağa götürüldü.

29.07.2024 16:55
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Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Nehirdeki adada bir leyleğin uçamadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, suya girdi.

Ekipler, yüzerek yanına ulaştıkları kuşun kanadında kırık olduğunu ve bitkin düştüğünü fark etti.

Karaya çıkarılan leylek, tedavi ve bakım için barınağa götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silifke'de mahsur kalan leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silifke'de mahsur kalan leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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