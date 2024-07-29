Silifke'de mahsur kalan leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Nehirdeki adada bir leyleğin uçamadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, suya girdi.

Ekipler, yüzerek yanına ulaştıkları kuşun kanadında kırık olduğunu ve bitkin düştüğünü fark etti.

Karaya çıkarılan leylek, tedavi ve bakım için barınağa götürüldü.